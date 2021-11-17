Зима-это настоящий сезон мандаринов. С детства запах этих фруктов ассоциируется с приближением Нового года.

Врачи называют мандарины ценным диетическим продуктом. Однако употреблять эти фрукты можно далеко не всем. Как и любым продукт мандарины имеют противопоказания, пишет РБК-Украина.

Какая польза от мандаринов

Оранжевые мандарины - это настоящая сокровищница витаминов и полезных минералов. Ведь в этих фруктах содержится не только витамины А, В, С, D, K, P, но и такие необходимые человеку вещество как магний, калий, рутин, лютеин, минеральные соли и эфирные масла. А еще фитонциды-природные антибиотики. Именно поэтому эти цитрусовые, врачи советуют употреблять во время простудных заболеваний.

Благодаря веществам, что содержатся в мандаринах можно улучшить кровоснабжение в глазницах, зрительный нерв и повысить остроту зрения.

Регулярное употребление мандаринов поможет работе желудка и желчного пузыря. Ведь эти фрукты помогут переварить жир, уменьшить воспаление в желчном пузыре и печени, нормализовать микрофлору.

Кроме того, мандарины можно использовать и как косметическое средство. Сок цитрусовых поможет избавиться от высыпаний и раздражений, значительно сузит поры.

Полезны мандарины и для работы сердца. Регулярный прием снижает риск инфаркта и инсульта.

Ну и конечно, практически ни одна диета не обходится без мандаринов. Клетчатка, содержащаяся в них, ускоряет метаболизм. Кроме того, в мандаринах мало калорий.

Кому противопоказано употреблять мандарины

Во-первых, с осторожностью надо вводить в свой рацион эти цитрусовые, тем людям, что страдают различными аллергическими реакциями.

Во-вторых, врачи рекомендуют ограничить количество употребления мандаринов людям, имеющим в анамнезе ожирение и диабет. Таким больным следует пробовать в день одну-две мандаринки.

Также не следует есть мандарины во время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Людям, страдающим гастритами, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки следует употреблять мандарины очень осторожно. Ведь они могут вызвать приступ болезни.

Сколько мандарин можно есть в день

По утверждению врачей, чтобы не нанести школы собственному здоровью, следует принимать не более 5-7 мандаринок в день. Однако лучше - 3-5 штучек.

Родителям маленьких детей следует вообще не вводить в рацион мандарины - ведь можно спровоцировать появление аллергической реакции. Детям от 7 лет можно есть не более трех штук в день.

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