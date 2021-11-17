Зима-это настоящий сезон мандаринов. С детства запах этих фруктов ассоциируется с приближением Нового года.
Врачи называют мандарины ценным диетическим продуктом. Однако употреблять эти фрукты можно далеко не всем. Как и любым продукт мандарины имеют противопоказания,
Какая польза от мандаринов
Оранжевые мандарины - это настоящая сокровищница витаминов и полезных минералов. Ведь в этих фруктах содержится не только витамины А, В, С, D, K, P, но и такие необходимые человеку вещество как магний, калий, рутин, лютеин, минеральные соли и эфирные масла. А еще фитонциды-природные антибиотики. Именно поэтому эти цитрусовые, врачи советуют употреблять во время простудных заболеваний.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Валюху из "Сватов" предупредили об опасности отношений с известным ловеласом: "Танечка, не расслабляйся"
Сотни пациентов с ковидом "на кислороде": харьковские врачи рассказали о ситуации в больницах
Нардеп от "Слуги народа" попал в ДТП, фото с места аварии: "Авто смяло от удара"
Новый Kia Sportage удивит украинцев новым дизайном: как будет выглядеть популярный автомобиль
Благодаря веществам, что содержатся в мандаринах можно улучшить кровоснабжение в глазницах, зрительный нерв и повысить остроту зрения.
Регулярное употребление мандаринов поможет работе желудка и желчного пузыря. Ведь эти фрукты помогут переварить жир, уменьшить воспаление в желчном пузыре и печени, нормализовать микрофлору.
Кроме того, мандарины можно использовать и как косметическое средство. Сок цитрусовых поможет избавиться от высыпаний и раздражений, значительно сузит поры.
Полезны мандарины и для работы сердца. Регулярный прием снижает риск инфаркта и инсульта.
Ну и конечно, практически ни одна диета не обходится без мандаринов. Клетчатка, содержащаяся в них, ускоряет метаболизм. Кроме того, в мандаринах мало калорий.
Кому противопоказано употреблять мандарины
Во-первых, с осторожностью надо вводить в свой рацион эти цитрусовые, тем людям, что страдают различными аллергическими реакциями.
Во-вторых, врачи рекомендуют ограничить количество употребления мандаринов людям, имеющим в анамнезе ожирение и диабет. Таким больным следует пробовать в день одну-две мандаринки.
Также не следует есть мандарины во время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Людям, страдающим гастритами, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки следует употреблять мандарины очень осторожно. Ведь они могут вызвать приступ болезни.
Сколько мандарин можно есть в день
По утверждению врачей, чтобы не нанести школы собственному здоровью, следует принимать не более 5-7 мандаринок в день. Однако лучше - 3-5 штучек.
Родителям маленьких детей следует вообще не вводить в рацион мандарины - ведь можно спровоцировать появление аллергической реакции. Детям от 7 лет можно есть не более трех штук в день.
Напомним, украинцев предупредили о резком скачке цен на продукты: за что придется переплачивать
Как сообщала Politeka, украинцев готовят к ценовому удару, подорожает подсолнечное масло: сколько будет стоить литр.
Также Politeka писала, что украинцев ждет очередное подорожание.