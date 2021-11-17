Маг, энергоцелитель, таролог, рунолог и кармокорректор Аркадий Ковальский рассказал о списке проблем, существующих у людей, с которыми надо обязательно работать.

Об этом он рассказал на YouTube-канале экстрасенса Розалии Романовой.

«Есть люди, живущие с чувством вины, конечно, практически всем людям за что-то стыдно, и они из-за этого испытывают чувство вины. Эту проблему можно порешать, чтобы не жить с чувством вины всю жизнь. Есть люди, живущие со структурой потребности, когда человек думает, что Вселенная ему должна и все вокруг ему должны. И все должно быть так, как он хочет. Следующий пункт - это замешательство, и это такое состояние, когда ты не знаешь, что тебе делать дальше. Его можно назвать как отсутствие инструкции», - рассказал он.

Ковальский сказал, что есть люди, живущие с состоянием помехи. Есть еще одно состояние человеческого небытия, подтвердил он, такое как обесценивание. Есть обесценивание, которое человек создает сам, подтвердил он, он обесценивает сам себя, свои результаты и свою жизнь. А есть обесценивание, акцентировал он, которое выглядит как определенная травля, когда тебя обесценивают окружающие.

«И эту проблему надо решать со всех сторон. Сейчас существует очень большая проблема незаинтересованности у поколения миллениалов, которые закончили школу после 2000 года. Это неспособность человека самостоятельно создавать интерес. У них проблема захотеть чего-то и увлечься этим. Такие люди не понимают в чем их предназначение, и куда бы они не шли, им нигде не интересно и ничего их не трогает. И остается пункт взаимоисключающие параграфы, когда человеку и хочется, и колется. Либо у него по одному сценарию надо идти направо, а по-другому – налево, и он не может понять. Все эти проблемы надо решать, и они решаются», - резюмировал он.

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https://youtu.be/wqMuVulUvxw