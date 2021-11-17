Месяц назад сало в Украине стоило 80-90 гривен за килограмм, но уже сегодня от этих цен ничего не осталось - ценник на сало растет едва ли не каждый день.
На сегодняшний день в среднем сало по Украине стоит 130-150 гривен за килограмм. В столице можно найти и по 200 грн/кг, но это не предел. Держать свиней стало совсем невыгодно из-за больших затрат и огромного количества работы, говорится в материале "ТСН".
Фермеры говорят, что держать свиней не выгодно и тяжело, а самих хозяйств в стране не так и много. Плюс ко всему взлетели цены на корма.
Дефицит сала появился в первую очередь потому, что все хозяйства в Украине перешли на так называемые мясные породы свиней. На них был больший спрос и выращивать их проще. За 1 кг живого веса мясокомбинаты сейчас дают 48 грн. Причем мясо в Украине намного дешевле сала.
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Специалисты говорят, что понижения цены не будет. Кроме того, дефицит свинины может возникнуть во всем мире, а в Европе из-за рост цен на корма уже сокращается поголовье.
Мир оказался на пороге продовольственного кризиса. Так что уже через полгода ожидается очередное подорожание свинины.
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