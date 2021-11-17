У 60% больных коронавирусом преобладает первоначальный вариант штамма, в то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма Дельта в Украине.
Исследование коронавирусной инфекции провел и обнародовал Институт молекулярной и генетики Национальной академии наук.
Ученые отмечают, что проведенные исследования дают повод утверждать: в Украине полностью царит штамм Дельта.
По сравнению с июнем-августом, когда только у половины зараженных выявили штамм Дельта, октябрьское исследование показало преобладание нового штамма практически у всех заболевших.
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Новый вариант коронавирусной инфекции отличается критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека.
Исследователи отметили, что в июне-августе 2021 года штамм Дельта выявили только в половине образцов. В остальных зафиксировали штамм Альфа — так называемый британский, который начал активно распространяться в начале 2021 года.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.
Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.