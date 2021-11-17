Преобладание штамма практически у всех заболевших

У 60% больных коронавирусом преобладает первоначальный вариант штамма, в то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма Дельта в Украине.

Исследование коронавирусной инфекции провел и обнародовал Институт молекулярной и генетики Национальной академии наук.

Ученые отмечают, что проведенные исследования дают повод утверждать: в Украине полностью царит штамм Дельта.

По сравнению с июнем-августом, когда только у половины зараженных выявили штамм Дельта, октябрьское исследование показало преобладание нового штамма практически у всех заболевших.

Новый вариант коронавирусной инфекции отличается критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Исследователи отметили, что в июне-августе 2021 года штамм Дельта выявили только в половине образцов. В остальных зафиксировали штамм Альфа — так называемый британский, который начал активно распространяться в начале 2021 года.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.







