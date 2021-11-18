Дети не должны появляться на улицах без взрослых

В городе Первомайск ввели комендантский час для несовершеннолетних.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Первомайского городского совета.

Согласно им дети школьного возраста и несовершеннолетние студенты не могут находиться в заведениях общественного питания или развлекательных заведениях после 21 часа в осенне-зимний и после 22 часов в весенне-летний периоды.

Кроме того, во время учебного процесса (с 8.00 до 14.00) детям запрещено посещать интернет-кафе, компьютерные клубы и читальный зал городской библиотеки.

Также согласно решению исполкома владельцы магазинов, баров, кафе, летних площадок и других заведений общественного питания обязаны не только не допускать несовершеннолетних в соответствующее время, но и при необходимости проверять документы.

В документе отмечается, что контролировать в вечернее и ночное время на улицах города несовершеннолетних без сопровождения взрослых будут сотрудники патрульной полиции. И в случае чего должны составлять соответствующие акты. Также правоохранители должны более придирчиво контролировать соблюдение запрета продажи алкогольных напитков несовершеннолетним.

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