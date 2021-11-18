Остановка поставок электроэнергии из Беларуси в Украину имеет под собой политическую подоплеку и является частью энергетического шантажа, заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Беларусь остановила поставки электроэнергии через их фирмы-прокладки. И это было ожидаемо, и я об этом предупреждал. Из-за проваленной нынешней властью подготовки к зиме, мы оказались в затруднительной ситуации. Власть сделала все для того, чтобы навязать стране российский импорт тока», – написал он в Facebook, пишет Главком.

По словам экс-главы СБУ, правительство и лоббисты российско-белорусского тока в парламенте ответственны за то, что Украина является максимально уязвимой перед российским шантажом.

«В Украине рекордно низкие запасы угля – менее 375 тыс. тонн, а каждый второй энергоблок государственных ТЭС стоит без угля! Беларусь и Россия прибегли к энергетическому шантажу и цинично его реализовали. Напомню, ранее Россия заблокировала поставки энергетического угля в Украину и перекрыла его транзит из Казахстана. Теперь они остановили и поставки электроэнергии», – отметил Наливайченко.

Он отметил, что в планах России и Беларуси зависимость от своих поставок и срыв интеграции украинского энергетического рынка с европейским.

"Несмотря на сопротивление правительства и лоббистов российско-белорусского тока в парламенте, требую запрета поставок из России и Беларуси через частные компании. Если энергосистему нужно балансировать через поставки из – за рубежа-этим должна заниматься государственная компания, а не фирмы – посредники», - отметил Наливайченко.

Напомним, с 6 ноября из-за простой государственных ТЭС, которые остались без угля, Украина вынуждена была начать импорт электроэнергии из Беларуси. Частные ТЭС не смогли компенсировать простой государственных электростанций и 8 ноября импорт достиг 400 МВт.

17 ноября Беларусь сообщила об аварии на Белорусской АЭС и прекращении поставок электроэнергии в Украину.