За последнюю неделю, по мнению медиков, Украине удалось выйти на плато по заболеваемости COVID-19. Однако количество новых заболевших и летальных случаев остается на высоком уровне.
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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 20 050 новых случаев заболеваемости COVID-19. Среди них 1555 детей и 331 медицинский работник.
В украинские больницы были госпитализированы почти четыре тысячи пациентов. Умерло-725 человек.
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Больше всего новых больных зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Полтавской областях. Среди этих регионов только Полтавская область находится в "оранжевой" зоне карантина. Все остальные-в"красной".
В некоторых областях наблюдается напряженная ситуация по заполненности так называемых ковидных отделений. Так, в Ивано-Франковской области ковидные кровати заполнены на 70,4%, в Донецкой - 69,3%, в Киеве - 66,7%. Большинство этих пациентов находятся на кислородной поддержке.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.