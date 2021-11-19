Экстрасенс Розалия Романова рассказала подробнее о коридоре затемнений и заявила, что любые решения, принятые в это время спонтанно, закончатся неприятностями.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

Прежде Романова отмечает, что экстрасенсорика – это в принципе о чувствах, а потому и все экстрасенсы являются творческими людьми, их можно назвать сверхчувствительными.

Далее она переходит в коридор затемнений и акцентирует внимание на том, что это астрономическое действие. «Три-четыре раза в год происходит лунное затмение, то есть тень Солнца затмевает Луну. Во всех затмениях участвуют три объекта: Луна, Земля, Солнце и их тени», – объясняет эксперт. По словам Романовой, затмение может произойти лишь в полнолуние и в новолуние. В частности в новолуние, рассказывает экстрасенс, происходит солнечное затмение и оно приходится на 4 декабря, а лунное – на 19 ноября.

Как раз эти две недели между затемнениями, подчеркивает она, и называются коридором. «Коридор затмений – это такое время, когда с одной стороны есть возможности обновить свою жизнь, а с другой стороны есть опасности, что что-то пойдет не так», - отмечает эксперт.

Как объясняет Романова, в течение этого времени следует воздержаться от любых спонтанных решений или действий. К примеру, говорит экстрасенс, необдуманное решение купить машину обязательно обернется неприятностями. «Сейчас наша задача зайти в этот коридор достаточно плавно и эти две недели пройти как можно спокойней, без спонтанных решений», – объясняет она.

Как сообщала Politeka, полнолуние и лунное затмение произойдут в один день.

Также Politeka писала о том, что Росс рассказал, какие числа ноября будут благословлены.