Уже на этой неделе "красную" эпидемическую зону покинут две области Украины - в них стабилизировались индикаторные показатели по распространению коронавируса.

Детали будущих решений Кабмина раскрыл министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Интер".

По словам главы Минздрава, в ближайшее время Луганская и Львовская области покинут "красную" зону карантина и перейдут сразу в "желтую". В Украине в ближайшее время будут изменены карантинные нормы: требования для проезда в транспорте ослабят, однако регионы "желтой" зоны ждет ужесточение ограничений.

Требование предоставлять COVID-сертификаты для проезда в городском транспорте пересмотрят, а для поездок по стране оно останется обязательным.



В "желтой" зоне также вскоре для того, чтобы попасть в админздания, развлекательные заведения и на массовые мероприятия необходимо будет иметь документ о полной вакцинации, а не одной прививке, как сейчас.



Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.