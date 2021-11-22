Ассоциация «Укркокс» выступила против инициативы Министерства инфраструктуры (МИУ) по ограничению сроков эксплуатации грузовых вагонов, и подписала Антимеморандум, который подготовили представители ведущих отраслей экономики, чтобы не допустить кризис в экономике Украины.



Соответствующее заявление компания разместила на своем официальном сайте.



Как сказано в заявлении, инициатива МИУ создаст предпосылки для искусственного долгосрочного дефицита на рынке вагонов в Украине и будет иметь серьезные негативные последствия для экономики. Поэтому участники Антимеморандума выступают за взвешенный подход, который будет предусматривать постепенное обновление грузового парка без создания дефицита, а также усиление контроля за плановыми ремонтами вагонов для обеспечения безопасности движения.



"Проект приказа предусматривает, что к 2028 году спишут около 75 тыс. вагонов, что обойдется бизнесу в 107 млрд. грн.



Это приведет к устойчивому долговременному дефициту на рынке вагонов, проблем с отгрузкой продукции, снижение объемов производства на предприятиях и темпов роста заработных плат работников. А также-к сокращению объемов перевозок и сокращению рабочих мест в производственных отраслях промышленности, АПК и в самой Укрзализныце», - отметили в «Укркокс».



В Ассоциации также предостерегли, что вмешательство МИУ в хозяйственную деятельность предприятий нанесет очередной удар по инвестиционной привлекательности Украины, ведь многие владельцы вложили деньги в вагонный парк и рассчитывали ими пользоваться. Теперь же им придется снова тратить деньги на вагоны.



«Опыт ведущих стран США и стран ЕС показывает более рациональный подход. Там ориентируются на максимально возможный срок полезного использования вагонов через обеспечение удовлетворительного технического состояния вагона, без ограничения срока службы вагонов регуляторными путями", - отметили в Ассоциации.



Как известно, МИУ инициирует программу ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту, а не по техническому состоянию. Для этого они подготовили Меморандум, участниками которого станут УЗ, банки и вагоностроительные заводы, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.



В свою очередь украинские компании и ассоциации, которые представляют интересы бизнеса, подписали Антимеморандум, и призвали власти не допустить масштабного экономического кризиса, к которой может привести списания вагонов по возрасту. Участниками Антимеморандуму уже стали более 200 крупных украинских компаний - металлургические, коксохимические, угледобывающие, аграрные предприятия, горно-обогатительные комбинаты, производители строительных материалов и химической продукции, а также операторы подвижного состава.