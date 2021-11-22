Стоимость привлечения средств на мировых рынках Украины за неделю выросла на 4% из-за скандала с дискриминационным подходом при выплате средств производителям «зеленой» энергии.



Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер в эфире телеканала «Украина 24».



«Мы видели на этой неделе, что средства из «зеленых» облигаций оплатили только частично: 3 млрд грн так и не были направлены на погашение долгов. Мы уже видим к чему это привело. Например, стоимость тех денег, которые Украина может привлекать в долг, выросла на мировых рынках на 4%. И это исключительно за одну неделю", - отметила депутат.



Следствием таких действий со стороны правительства стала казнь доверия инвесторов к Украине.



"В последнее время в принципе перестали поступать в государство инвестиции, из-за того, что государству уже не верят. Не верят даже в то, что государство будет выполнять взятые на себя обязательства по подписанным документам, по принятым законам, подписанным президентом», - заявила Буймистер.



Народный депутат прогнозирует, что Украину ожидает еще более сложная ситуация в экономике.



"Нам скоро На будет с кем сотрудничать с международных партнеров. Нам ни Всемирный банк, ни Международный валютный фонд не будут предоставлять средства. И такое ощущение, что делается это совершенно сознательно, для того чтобы нас загнать в ситуацию, когда, помните, при Януковиче не было уже у кого занимать, только в Россию идти... примерно подобная ситуация сегодня создается и нынешним правительством. К большому сожалению, они этого даже не осознают, выполняя указания с Банковой», - сказала Буймистер.



Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.



15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.



ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.