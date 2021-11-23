Гороскоп на конец ноября 2021 года сулит некоторым знакам Зодиака преодоление трудностей и невзгод - может не хватить денег или будут провоцировать на неблагородные поступки.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 22-28 ноября.

осень, люди, погода, дождь, снег, зима

Лев

Вас ждут проблемы как на работе, так и в семье. Тарологиня считает, что для представителей этого знака конец ноября станет своего рода точкой кипения. Кто-то очень хитрый и коварный будет провоцировать вас на неблагородные поступки, подталкивать к выбору без выбора.

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Весы

Последняя неделя ноября принесет людям, рожденным под знаком Зодиака Весы проблемы на работе, в делах будет наблюдаться определенный застой. Не будете чувствовать себя свободными в полной мере, будто вашу свободу несколько ограничили.

осень, люди, погода, дождь

Стрелец

Неделя станет большим тестом для Стрельца на стойкость нервной системы. Стоит ограничить круг общения, убрав из него токсичных людей. Также ждут проблемы с деньгами, и это может завести в состояние глубокой депрессии.

Козерог

Расстановка небесных светил не будет благоволить к вовремя сданным отчетам. Вам придется ждать выговоров начальства за сорванные дедлайны и низкой продуктивности. Попробуйте быть немного снисходительными к чужим грехам и недостаткам.

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