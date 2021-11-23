Гороскоп на конец ноября 2021 года сулит некоторым знакам Зодиака преодоление трудностей и невзгод - может не хватить денег или будут провоцировать на неблагородные поступки.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 22-28 ноября.
Лев
Вас ждут проблемы как на работе, так и в семье. Тарологиня считает, что для представителей этого знака конец ноября станет своего рода точкой кипения. Кто-то очень хитрый и коварный будет провоцировать вас на неблагородные поступки, подталкивать к выбору без выбора.
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Весы
Последняя неделя ноября принесет людям, рожденным под знаком Зодиака Весы проблемы на работе, в делах будет наблюдаться определенный застой. Не будете чувствовать себя свободными в полной мере, будто вашу свободу несколько ограничили.
Стрелец
Неделя станет большим тестом для Стрельца на стойкость нервной системы. Стоит ограничить круг общения, убрав из него токсичных людей. Также ждут проблемы с деньгами, и это может завести в состояние глубокой депрессии.
Козерог
Расстановка небесных светил не будет благоволить к вовремя сданным отчетам. Вам придется ждать выговоров начальства за сорванные дедлайны и низкой продуктивности. Попробуйте быть немного снисходительными к чужим грехам и недостаткам.
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