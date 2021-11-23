В Киеве, в одной из опор мостового перехода, который был открыт в 2019 году, мужчина обустроил себе жилище.

Об этом сообщила пресс-служба Муниципальной охраны Киева в своем Telegram-канале.

Как отмечают коммунальщики, которые обнаружили непрошеного жильца, в одной из опор стеклянного моста на Владимирской горке мужчина пристроил полочки и, похоже намеревался пожить "в самом центре Киева".

Однако его планы не совпадали с планами коммунальщиков и работников Муниципальной охраны Киева. Учитывая то, что коммунальной собственности не было нанесено повреждений, незваного "жителя" представители охраны только вывели за пределы парка.

Пешеходно-велосипедный мост был открыт в мае 2019 года. Он соединяет парк "Владимирская горка" и Арку Дружбы народов. В народе называется "Мост Кличко". Этот мостовой переход уже неоднократно стал жертвой вандалов. Длина моста составляет 216 метров.

Летом этого года журналисты обращали внимание городского головы столицы, на то что пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск нуждается в немедленной реставрации. Однако, как известно. Виталий Кличко данные обращения проигнорировал.

Напомним, пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Также ранее Politeka писала, что Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Как сообщала Politeka, Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Проказник".