В Украину наконец-то пришла климатическая зима со снегом и резким снижением температуры – по всей территории ожидаются заморозки и холодная погода.

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на среду, 24 ноября. Во всех регионах Украины резко похолодает, а ночью во многих областях выпадет снег.

Холоднее всего будет в восточных регионах. Там даже днем ожидается минусовая температура – до -1 градуса. Ближе к Центру будет на пару градусов теплее – около 1-3 градусов днем. При этом ночью в регионе ожидаются небольшие заморозки.

В южных областях традиционно будет теплее. Днем около 4-6 градусов, а ночью как и в других областях -1..-3 градуса. Такой же температурный режим будет в Закарпатской области, где обычно немного теплее, чем в среднем по Украине.

В центральных и западных областях днем ожидается до 3-5 градусов. Исключением будет Киев, где похолодает до 2-4 градусов. Кроме этого, ночью в столице пройдет снег. Ожидается снег и в некоторых западных регионах. Однако днем везде будет сухо и солнечно.

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