Погода в Україні у вівторок, 23 листопада, буде дощовою і холодною, а в західних і північних регіонах очікується мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, завтра вдень мокрий сніг очікується в Києві, Сумській та Чернігівській областях. На заході мокрий сніг випаде у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
У центральних областях та на сході очікується мокрий сніг з дощем.
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На тепло розраховувати не доводиться. 23 листопада в більшості областей температура повітря протягом дня складе лише +1 + 5 градусів, а на північному сході іноді навіть 0-3 градуси морозу.
У південній частині та на Закарпатті буде + 6 + 11 градусів.
У Києві 23 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледь. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.Температура вночі 0-2 градуси морозу, вдень 1-3 градуси тепла.
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Як повідомляла Politeka, в Україні місцями потеплішає до +13, озвучений прогноз.
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