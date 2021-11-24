Астролог и эзотерик Анна Вергелес рассказала, что 2022 год начнется не первого января, как все привыкли думать, а именно в точку зимнего солнцестояния.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Мы живем по природным циклам, и самый главный и важный для нас – это солнечный цикл. И 21 декабря нас ждет начало нового солнечного года. Это точка зимнего солнцестояния, к ней очень важно подготовиться и правильно прийти к этому моменту. Зимнее солнцестояние - это начало нового астрономического года. Это самая длинная ночь в году и самый короткий световой день. Зимнее солнцестояние у всех древних цивилизаций и народов был особым днем, когда проводились определенные обряды и ритуалы», - сообщила она.

Вергелес сказала, что в день зимнего солнцестояния люди загадывали желания, а мы привыкли загадывать желания первого января. Но намного эффективнее будет, если мы используем точку зимнего солнцестояния, уверена она, чтобы заложить позитивные тенденции в нашей жизни. А 19 и 20 декабря в дни перед зимним солнцестоянием, подчеркнула она, очень хорошо провести в уединении. Это время, когда мы должны почистить свое пространство, считает она, когда очень хорошо отпускать какие-то обиды и анализировать прошедший год.

«Со всем плохим надо в эти дни попрощаться, чтобы освободить место для новых энергий, нового солнечного цикла в нашей душе. В астрологии Солнце символизирует наш дух, то есть творческое и божественное начало, которое есть в каждом человеке. Солнце – это очень активная огненная звезда в нашей Солнечной системе. И поэтому с началом нового солнечного цикла мы все получаем заряд новой энергии на весь следующий год. И если у вас есть какие-то заветные желания или стратегические планы на 2022 год, то нужно их выписать, и 21 декабря после шести вечера у нас начинается день зимнего солнцестояния, и в этот момент можно начинать работать со своими целями», - резюмировала она.

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