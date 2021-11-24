В сети появились фото, наглядно демонстрирующие, как пассажиры относятся к имуществу "Укрзализныци".
Соответствующие фотодоказательства
Недавно на маршруте "Львов-Сянки" появился электропоезд, прошедший модернизацию. На это было потрачено 72 миллиона гривен. В вагонах появились инклюзивные места и туалеты, крепления для велосипедов. Хотя, как отметил блогер, такие вагоны пока закрыты. Но, при необходимости следует обратиться к разъездным кассирам.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Взрывы гремят на ракетной фабрике, столб белого дыма виден издалека: кадры крупного ЧП в Европе
Трагедия в Черном море, перевернулась лодка с людьми: есть жертвы
На борту российского самолета нашли тело, детали трагедии: "Писал жене, что любит"
Огневич неожиданно обратилась к Хветкевичу, которого выгнала из "Холостячки": "Андрей, я очень…"
Те же вагоны, что есть в открытом доступе пассажиров, оснащены дополнительным освещением, электронным табло и автоінформатором, что объявляет остановки. Однако, несмотря на обновленный вагон, не все пассажиры относятся к имуществу должным образом.
"Люди не меняют своих плохих привычек. Например, ложатся на сиденье в обуви. Если такое отношение будет продолжаться - неизвестно сколько поезд сохранится в качественном состоянии", — отметил в заметке Олег Васильев.
Его в основном поддержали комментаторы, написав, что за поведением таких пассажиров должны следить дежурные или полиция или их просто необходимо выгонять из вагонов.
Напомним, в поезде "Укрзализныци" с потолка хлынула вода: кадры "потопа" показали на видео
Как сообщала Politeka, в ведомстве предупредили о новых правилах, какие документы нужны:"перестанут пускать в поезда"
Также Politeka писала, что Ляшко объяснил, как украинцам без прививки поехать в другой город