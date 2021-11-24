Необходимо чтобы в вагонах были дежурные

В сети появились фото, наглядно демонстрирующие, как пассажиры относятся к имуществу "Укрзализныци".

Соответствующие фотодоказательства опубликовал на своей Facebook-странице украинской блогер Олег Васильев.

Недавно на маршруте "Львов-Сянки" появился электропоезд, прошедший модернизацию. На это было потрачено 72 миллиона гривен. В вагонах появились инклюзивные места и туалеты, крепления для велосипедов. Хотя, как отметил блогер, такие вагоны пока закрыты. Но, при необходимости следует обратиться к разъездным кассирам.

Те же вагоны, что есть в открытом доступе пассажиров, оснащены дополнительным освещением, электронным табло и автоінформатором, что объявляет остановки. Однако, несмотря на обновленный вагон, не все пассажиры относятся к имуществу должным образом.

"Люди не меняют своих плохих привычек. Например, ложатся на сиденье в обуви. Если такое отношение будет продолжаться - неизвестно сколько поезд сохранится в качественном состоянии", — отметил в заметке Олег Васильев.

Его в основном поддержали комментаторы, написав, что за поведением таких пассажиров должны следить дежурные или полиция или их просто необходимо выгонять из вагонов.

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