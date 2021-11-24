Цены на молочную продукцию в Украине с начала года увеличились - литр молока теперь приходится покупать на 3 гривны дороже, а твердый сыр более чем на 40 гривен.

Цены на молочную продукцию в Украине стабилизируются. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

На мировых молочных рынках в последние месяцы наблюдается активное удорожание молочных товаров. В Украине, тем временем, на текущей неделе мониторинг показал неизменность стоимости молока с фермы.

Средняя стоимость трех сортов составляет 10,74 грн/кг (без учета НДС). Средние цены на крупные и средние партии молока экстрасорта по областям: Северная Украина – 11,08 грн/кг; Центр – 11,12 грн/кг; Юг – 11,2 грн/кг; Восток – 11,0 грн/кг; Запад – 11,1 грн/кг.

Государство должно срочно принимать меры по обеспечению продовольственной безопасности, снизив ставку налогообложения добавленной стоимости товаров, удовлетворяющих базовые потребности человека.

Так, в противном случае, как говорит аналитик Владимир Андриец, кроме ухудшения доступности молочной продукции для населения, существуют реальные риски вытеснения отечественной продукции импортной.

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