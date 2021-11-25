"Для меня это уважение"

В Швеции, вчера был избран новый премьер-министр. И впервые за истории страны им стала женщина - Магдалена Андерссон.

Об этом сообщает шведская телерадиокомпания SVT.

Однако уже через несколько часов Магдалена Андерссон сообщила, что подала в отставку.

Причиной такого политического решения стал выход партии "Зеленых" из коалиции из Социал-демократической партии. Именно членом последней является Магдалена Андерссон.

Причиной разрушения коалиции стало решение принять вариант бюджета, который был разработан оппозиционными партиями, в том числе правопопулистской партией "Шведские демократы".

Сначала Магдалена Андерссон заявила, что продолжит работать на посту премьер-министра даже с бюджетом предложенным оппозицией. Но после заявления "зеленых" о выходе из коалиции, приняла решение об отставке.

"Для меня это уважение, я не хочу управлять правительством, когда могут быть основания подвергнуть сомнению его легитимность", — сказала она.

Согласно действующему законодательству Швеции, если одна из партий решит выйти из коалиционного правительства, он должен уйти в отставку.

В ближайшие дни станет известно, что будет с правительством Швеции дальше. Как испытали в офисе спикера Андреаса Норлена, он должен обсудить ситуацию с лидерами восьми партий. После этого будет объявлено решение.