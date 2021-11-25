В Швеции, вчера был избран новый премьер-министр. И впервые за истории страны им стала женщина - Магдалена Андерссон.
Об этом сообщает шведская телерадиокомпания SVT.
Однако уже через несколько часов Магдалена Андерссон сообщила, что подала в отставку.
Причиной такого политического решения стал выход партии "Зеленых" из коалиции из Социал-демократической партии. Именно членом последней является Магдалена Андерссон.
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Причиной разрушения коалиции стало решение принять вариант бюджета, который был разработан оппозиционными партиями, в том числе правопопулистской партией "Шведские демократы".
Сначала Магдалена Андерссон заявила, что продолжит работать на посту премьер-министра даже с бюджетом предложенным оппозицией. Но после заявления "зеленых" о выходе из коалиции, приняла решение об отставке.
"Для меня это уважение, я не хочу управлять правительством, когда могут быть основания подвергнуть сомнению его легитимность", — сказала она.
Согласно действующему законодательству Швеции, если одна из партий решит выйти из коалиционного правительства, он должен уйти в отставку.
В ближайшие дни станет известно, что будет с правительством Швеции дальше. Как испытали в офисе спикера Андреаса Норлена, он должен обсудить ситуацию с лидерами восьми партий. После этого будет объявлено решение.
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