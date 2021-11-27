В декабре будет несколько опасных дней, о которых лучше знать, чтобы избежать неприятностей - астрологи назвали самые неблагоприятные дни первого зимнего месяца.
Об этом пишет Dailyhoro. Старайтесь не начинать в эти дни новые проекты и откажитесь от неоправданного риска. Остерегайтесь интриг и непредвиденных расходов.
4 декабря - день полного солнечного затмения в знаке Стрельца
День может быть связан с важными, но неприятными событиями. Затмение может негативно сказаться на финансовой стороне вопроса. Проявите максимальную осторожность.
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11 и 25 декабря - Венера в соединении с Плутоном
Соединение Венеры и Плутона достаточно опасно. Оно негативно повлияет на любовную сферу жизни и общение между людьми. Можно ожидать ревность, зависть и депрессию.
19 декабря - начало ретроградного движения Венеры
В этот день многие почувствуют апатию и полное отсутствие сил что-либо делать. А также появится неуемное желание спорить - потому контролируйте свои слова в этот день.
29 декабря - переход Юпитера в знак Рыбы
Неприятности неминуемы: сильнее всего пострадает сфера творчества. Откажитесь от неоправданного риска в этот день, чтобы не притянуть еще больше неприятностей.
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