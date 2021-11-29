Українському бізнесу вирішили прикрутити гайки - якщо закон буде прийнятий, посилиться покарання щодо податкової та аудиторської звітності.

Кабмін схвалив законопроект про підвищення штрафів під час засідання 17 листопада, передає Politeka.net.

Документом розширюється обсяг відповідальності за порушення порядку подання податкової звітності. Також збільшується перелік суб'єктів, до яких застосовуватиметься така відповідальність. Але найголовніше, зростуть штрафи.

Замість 85-255 гривень порушники платитимуть від 1 700 до 2 550 гривень за перший випадок. За повторний подібний епізод протягом року покарання складе вже від 2 550 до 4 250 гривень. Тобто розмір штрафів зросте більш ніж у 15 разів.

Нововведення полягає в тому, що тепер можна притягнути до відповідальності не тільки за відсутність податкового обліку або порушення порядку його ведення, а й за порушення порядку подання податкової звітності.

Штрафи будуть нараховуватися як підприємствам, установам, організаціям, так і ФОП. Також до переліку потраплять самозайняті особи, які можуть наймати до чотирьох працівників і подають декларацію про майновий стан і доходи.

Штраф можна буде чекати за неподання: податкової декларації платника єдиного податку (причому незалежно від групи, з I по IV); декларації ФОП; податкової декларації з податку на прибуток підприємства; податкової декларації з податку на додану вартість.

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