Компания ДТЭК ВИЭ будет добиваться привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших незаконные действия со средствами целевых еврооблигаций, как на территории Украины, так и в юрисдикции иностранных государств, в первую очередь Великобритании, где эмитированные целевые еврооблигации.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Любые попытки должностных лиц государственной компании «Гарантированный покупатель» использовать подлежащие выплате предприятиям ДТЭК ВИЭ средства в размере 3,04 млрд грн. не по целевому назначению будут расцениваться как действия, имеющие признаки злоупотребления служебным положением, препятствования законной хозяйственной деятельности предприятий ДТЭК ВИЭ и их умышленной дискриминации», - говорится в заявлении.

ДТЭК ВИЭ официально уведомил должностных лиц госпредприятия «Гарантированный покупатель» о юридических последствиях их незаконных действий.

«ДТЭК ВИЭ призывает руководство ГП «Гарантированный покупатель» воздержаться от заведомо незаконных действий в отношении остатка средств, полученных от размещения целевых «зеленых» еврооблигаций», - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.