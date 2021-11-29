В Карпаты 29 ноября пришла настоящая зима - на горе Поп Иван невооруженнм взглядом можно увидеть зимние осадки, куда ни посмотри все вокруг белым-бело.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Ветер там юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха от 0 до –3. Как видно на веб-камерах, поверхность гор уже полностью покрыта снегом, и он продолжает падать. Видимость упала до 40 метров.

Заметать первым снегом горные курорты Украинских Карпат. На видео с веб-камер, размещенных на самых популярных в Украине горнолыжных курортах, было видно, что снег действительно укрыл горные массивы и лес, везде держался мороз, но было солнечно.

В Украине на сегодня, 29 ноября, объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в Карпатском регионе сегодня ожидается значительный мокрый снег и дождь. Также сегодня по всей стране ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.