Политический эксперт Ярослав Белов рассказал, почему Украина должна развивать маленькие хозяйства и фермерство, и сколько фермеров сейчас есть в стране.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Ярослав Белов отметил, что в законопроекте №5600 есть несколько важных пунктов, касающихся людей.

“Я думаю, что в законопроекте есть два пункта, которые больше всего относятся как раз к людям. Первое – это о минимальном налоговом обязательстве, потому что оно в принципе очень много людей может задеть. У нас сегодня Украина должна развивать маленькие хозяйства. Если сравнить Украину с Польшей, у нас 50 тыс. фермеров, а в Польше 1,5 млн. Мы должны прилагать все усилия для развития фермерства”, - сказал Белов.

Он отметил, что фермеры работают на своей земле, поэтому заинтересованы в том, чтобы земля была плодородной, а вся семья оставалась и работала на ней.

“Та состоявшаяся земельная реформа имела поддержку. В первую очередь люди были готовы к внедрению рынка земли. Но он проходит в два этапа. И на втором этапе это будет продажа земельных участков до 10 тыс. гектаров. И это уже может быть проблемой, потому что на сегодняшний день украинское село в принципе умирает. И политика страны должна быть не на то, чтобы зашли большие корпорации и скупили эти земельные участки, а люди у них работали наемными работниками… Государство должно поддерживать и стимулировать развитие малого фермерства”, - добавил Ярослав Белов.

Как сообщала Politeka, Роман Головин отметил, что если земельное законодательство оставят в таком виде, как оно сейчас есть, начнется концентрация земли.

Также Politeka сообщала, что, по мнению эксперта, развитие фермерских хозяйств могло бы полностью окупить себя через 10 лет.