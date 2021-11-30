Министерство энергетики Украины должно провести проверку финансовой работы госкомпании «Укрэнерго», которая в начале ноября привлекла 825 млн долларов за счет размещения «зеленых» еврооблигаций и которые были выплачены производителям ВИЭ не в полной мере.

Об этом говорится в письме Секретариата Энергосообщества ЕС, которое опубликовала член Нацкомисси по вопросам энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий, пишет Обозреватель.

В частности, в письме указано требование к Министерству энергетики (как акционера «Укрэнерго») в течение одного месяца предложить решение с ограниченными сроками, эффективно устраняющее риск финансовой жизнеспособности Укрэнерго, присущий текущим условиям осуществления платежей в адрес производителей возобновляемой энергии.

Ранее Александр Трохимец, глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщал, что руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида будет нести уголовную ответственность, а само предприятие может получить штраф в размере 6,7 миллиарда гривен от Антимонопольного комитета Украины за махинации с деньгами от размещения еврооблигаций НЭК "Укрэнерго", которые должны пойти на выплату долгов за произведенную в стране "зеленую" электроэнергию.

По его словам, уголовная ответственность для руководителя ГП "Гарантированный покупатель" – это неотвратимое последствие за незаконные сделки со средствами "зеленых" инвесторов, поскольку отозвание госпредприятием части платежей, которые должны были быть направлены производителям энергии по "зеленому" тарифу, выходит за пределы закона.