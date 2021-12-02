Зима сойдется с осенью, устроив украинцам настоящие температурные качели – половину Украины атакуют снегопады, а в отдельных регионах сильно потеплеет.

Как пишет Politeka.net, в четверг, 2 декабря, Украину атакуют снегопады. Сильный снег ожидается в западных областях. При этом температура воздуха там будет достаточно комфортной. По данным Укргидрометцентра, на Западе будет 6-8 градусов. Ночью температура опустится до нуля, а в некоторых областях возможен небольшой минус.

В Центре без осадков, а температура задержится на уровне 5-7 градусов. Ночью стремительно похолодает до -1..-3. Холоднее всего будет в восточных областях. Там даже днем столбики термометра не покажут выше 3-5 градусов. Исключением будут Запорожская и Днепропетровская области, где будет около 6-8 градусов.

В южных регионах зима ненадолго отступит. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов. Ночью возможны небольшие заморозки.

Стоит отметить, что в ближайшее время погода в Украине будет стремительно меняться. Страну будут атаковать снегопады, дожди и мокрый снег. В некоторых регионах ожидаются сильные ночные заморозки до -10 градусов.

Зима в Украине будет достаточно теплой, а в феврале ожидаются снегопады. Впрочем, без сильных, хоть и кратковременных, морозов не обойтись. Синоптики прогнозируют экстремальные морозы на новогодние и рождественские праздники. В декабре украинцев ждут погодные качели с высокой температурой днем и ночными заморозками.

Добавим, что в связи с глобальным потеплением, в ближайшие десятилетия зимы в Украине могут совсем пропасть. Температура постепенно будет повышаться, что серьезно повлияет на климат в нашей стране.

Напомним, что минусовая температура атакует южные регионы: озвучен прогноз.

Как сообщала Politeka, декабрь проявит свой характер, когда Украину накроют снег и морозы до -10.

Также Politeka писала, что снегопады и резкое похолодание ожидается в Украине: что готовит зима.