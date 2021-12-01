Зима голосно заявить про себе в Україні з першого ж дня: згідно з прогнозом, початок грудня принесе в країну значне похолодання і снігопади.
Про те, чого чекати від погоди в середу, 1 грудня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.
Згідно з їхнім прогнозом, зима почнеться в Україні з похолодання. У більшості областей буде хмарно з проясненнями. Також, практично половину країни накриють снігопади. Помірний мокрий сніг пройде на Заході і півночі України, а також у Вінницькій області вночі, а вдень опади продовжаться, але їх інтенсивність зменшиться.
На Закарпатті та в Карпатах місцями буде сильно сніжити.
Вітер буде західним і південно-західним зі швидкістю 7-12 м/с, на Заході і в південних областях місцями можливі пориви зі швидкістю 15-20 м/с.
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По всій Україні нічні температури коливатимуться від -4 до +1 градуса. А вдень очікується від 0 до + 6 градусів.
Найтепліше буде в південних областях. Там вночі стовпчики термометрів опустяться до -3...+1 градуса, а вдень повітря прогріється до +4...+8 градусів.
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Як повідомляла Politeka, погода в Україні різко почне псуватися, синоптики попередили про небезпеку.
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