Будет ли в скором времени локдаун в Украине, ответил глава Минздрава Виктор Ляшко. Также министр дал несколько советов украинцам, как обезопасить себя на праздники.

Так, глава Минздрава Ляшко ответил на актуальные вопросы 6 декабря в эфире "24 канала". Чиновник обнадежил, сказав, что более жесткий карантин в Украине перед новогодними праздниками вводить не станут. При этом Ляшко в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться, чтобы остановить пандемию коронавируса.

По словам Ляшко, в стране остается адаптивный карантин, все ограничения прежние. Напомним, с 6 декабря в Украине усилили мероприятия, касающиеся в основном невакцинированных граждан. А главным нововведением стало то, что даже в "желтой" зоне карантина, чтобы посещать общественные места (кафе, спортзалы, кинотеатры) нужно иметь хотя бы одну дозу вакцины или другой COVID-документ.

Гражданам посоветовали отмечать Новый год и Рождество в изоляции, в кругу семьи, с полным курсом прививок. В Минздраве уточнили, что не связывают вспышки COVID-19 с праздниками - зимой традиционно возрастает заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Отметим, Кабмин решил отменить "красную" зону карантина с 7 декабря в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях. Таким образом они перешли на "желтый" эпидемический уровень.

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