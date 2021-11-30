В Украине вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина для "желтой" зоны, ограничения там решено ужесточить.

Как сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко на брифинге, новые правила карантина начнут действовать с 6 декабря, передает Politeka.net.

"Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности", - отметил Ляшко.

С 6 декабря бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации (должна быть по крайней мере одна прививка против COVID-19), негативном тесте или сертификат о выздоровлении.

Без одного из указанных документов нельзя:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами услуг субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

При этом работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" не ограничивается.

Сейчас в желтой зоне всего четыре области: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая и Харьковская.

Добавлены новые нормы и для зеленого уровня. В частности, добавился запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

Эта норма также будет действовать и на желтом уровне.

Отметим, по данным на 30 ноября Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют ни одного признака "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными".

Согласно информации Минздрава, в этих регионах пришли в норму такие показатели:

загруженность коек с кислородом;

уровень госпитализаций и его динамика;

уровень заболеваемости;

коэффициент выявления случаев инфицирования.

Отметим, за сутки 29 ноября в Украине зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 846, медработников – 197). Госпитализировано – 1 749 человек; летальных исходов – 561; поправилось – 25 318 человек.

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