Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко рассказал, что новый штамм коронавируса COVID-19 “Омикрон” может стать помощником для человечества, поскольку он менее опасный и вытесняет другие штаммы.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

Сергей Кравченко отметил, что ученые из ЮАР изучили новый штамм коронавируса COVID-19 “Омикрон” и пришли к выводу, что у него снизилась патогенность – способность вызывать тяжелое течение болезни.

“Он стал более заразен, более контагиозен, но при этом менее патогенен. Сейчас мы ждем подтверждения этой теории, и если это подтвердится, то может быть “Омикрон” для нас будет не угрозой, а даже будет нашим помощником”, - сказал Сергей Кравченко.

По его словам, поскольку штамм “Омикрон” более заразный и быстрее распространяется, то он может быстрее заразить большое количество людей.

“За счет этого он вытесняет штамм “Дельта”, который является более вирулентным и патогенным. Есть такое понятие, как вирусная интерференция, которое не позволяет штамму “Дельта” занять ту клетку, которая уже занята “Омикроном”. Мы не можем одновременно болеть всеми острыми вирусными респираторными инфекциями, поскольку вирусная интерференция не позволяет. То есть, если клетка занята каким-то возбудителем, второму там делать нечего”, - добавил эпидемиолог.

Он отметил, что если человек переболел COVID-19 со штаммом “Омикрон”, то у него уже сформировался иммунитет и этот иммунитет распространяется и на другие штаммы COVID-19.

При этом эпидемиолог настаивает, что все равно нужно вакцинироваться, поскольку новый штамм в Украину пока не пришел и тут распространена “Дельта”, которая может нести угрозу.

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