Введение углеродного налога CBAM приведет к 400 миллионам евро ежегодных потерь отечественной промышленности и энергетики. Об этом заявила руководитель KSE Institute Наталья Шаповал, пишет Обозреватель.

"Нас интересовала металлургия, электричество, производство удобрений и цемента. Итак, общие выводы у нас какие? Для этих секторов будет примерно 396 миллионов евро потеряно каждый год. Но это сам по себе механизм меняет ценообразование. А для экономики в целом, для промышленности, которая гипотетически будет иметь это влияние, одна десятая ВВП будет теряться каждый год", - рассказала Шаповал.

Несмотря на это, по ее мнению, необходимо выработать механизм уменьшения этих потерь – ведь Украина поставила перед собой очень амбициозные цели по снижению выбросов, даже более амбициозные, чем ЕС.

"Есть необходимость подумать над определенными нюансами, ориентирами, которые можно определить для украинских предприятий, какие-то конкретные финансовые инструменты. Обеспечить, чтобы не было такого быстрого негативного влияния на нашу промышленность. Мы говорим о тех объектах промышленных, где трудоустроено много людей», - пояснил Шаповал.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили, что Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что для экомодернизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.

Зато заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что, вводя СВАМ-механизм, ЕС ведет себя довольно эгоистично, поэтому Украина должна защищать свою позицию, чтобы обезопасить собственную промышленность и экономику от падения.