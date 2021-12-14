Об этом сообщает портал MKRU. Четырем знакам Зодиака звезды обещают финансовые задержки и трудности в рабочем процессе. Астрологи дали совет каждому из них, как уберечься и сберечь свои финансы.
Козерог
У Козерогов могут начаться финансовые трудности уже в январе. Они могут попросту проиграть крупную сумму денег, или же заключить какую-нибудь невыгодную сделку. Тем, кто любит азартные игры или торгует на финансовых биржах, нужно будет смотреть в оба.
Рыбы
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Рыбы могут столкнуться с конкурентами, врагами, недоброжелателями. Двигайтесь вперед с осторожностью и постарайтесь не выводить никого на эмоции, чтобы избежать проблем. Удержаться на плаву и приумножить доходы поможет ваша максимальная активность.
Телец
Тельцам грозят потери денег уже в январе. А в феврале им грозит потеря работы или прогорание проекта, в который они вложили много средств и усилий. Преодолеть это поможет крепкое здоровье и оптимистический настрой.
Близнецы
Близнецам нужно задуматься о том, сколько денег они тратят на личную жизнь, сколько готовы тратить и сколько нужно в действительности. Используйте только проверенные подходы, не рискуйте, иначе могут быть неприятные финансовые потери.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака будут купаться в удаче и везении в 2022 году.
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