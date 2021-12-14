Его слова прозвучали в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».
«В этом году наметилось перераспределение бюджетных средств в пользу здравоохранения. Действительно, урезаются субсидии, социальные выплаты, но эти средства идут в сферу здравоохранения, причём здесь имеется тенденция к росту. Когда к власти пришла команда Зеленского, бюджет МОЗ составлял 112 миллиардов гривен. Позднее глава профильного парламентского комитета Радуцкий похвалялся, что эта цифра выросла на 10 миллиардов, но ведь это смехотворный рост. А вот дальше бюджет действительно увеличили более чем на 40 миллиардов – до 156. Сейчас же разговор идёт о том, чтобы довести эту цифру до 200 миллиардов. Это небывалое увеличение», - говорит Анатолий Якименко.
Однако, по его словам, на практике этого роста никто не ощущает.
«Каким образом увеличение медицинского бюджета сказалось на зарплатах медиков? На практике – никаким. А ведь «слуги народа» за время, что они у власти, 5 или 6 раз обещали повысить зарплаты медикам. Ни одно из этих обещаний не было выполнено, разве что при Степанове врачи кое-что получили – но это были не зарплаты, а премии, то есть непостоянные выплаты», - напоминает Анатолий Якименко.
Как сообщает Politeka, ранее он назвал критерий развитости государства.
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Также Politeka сообщала, что Якименко обвинил правительство в некомпетентности в деле борьбы с эпидемией.