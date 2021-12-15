Погода в Україні остаточно зіпсується - температура різко опуститься у всіх регіонах, а зимові заморозки атакують всі без винятку області.

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на середу, 15 грудня. Цей день буде дуже холодним, але в більшості областей буде сухо.

Опади прогнозують лише у східних та частині південних областей. На Сході очікується дощ, що переходить у мокрий сніг. На півдні буде дощова прохолодна погода. Температура повітря в південних регіонах коливатиметься в районі 2-5 градусів. У східних областях буде 2-4 градуси, а ближче до крайнього Сходу – температура опуститься до нуля.

У Центрі буде 0..-1 градусів, але при цьому сухо, без опадів. Найхолодніше буде в західних областях. Там очікується 0-2 градуси, а вночі похолодає до -3..-7 градусів. Найхолодніша ніч очікується у Львівській області.

Відзначимо, що вже в четвер на Україну обрушиться мокрий сніг. Опади зайдуть із західних областей і продовжать атакувати всі регіони.

Нагадаємо, що в Україну нагрянуть дощі та морози: синоптики назвали області, які постраждають.

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