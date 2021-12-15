Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на середу, 15 грудня. Цей день буде дуже холодним, але в більшості областей буде сухо.
Опади прогнозують лише у східних та частині південних областей. На Сході очікується дощ, що переходить у мокрий сніг. На півдні буде дощова прохолодна погода. Температура повітря в південних регіонах коливатиметься в районі 2-5 градусів. У східних областях буде 2-4 градуси, а ближче до крайнього Сходу – температура опуститься до нуля.
У Центрі буде 0..-1 градусів, але при цьому сухо, без опадів. Найхолодніше буде в західних областях. Там очікується 0-2 градуси, а вночі похолодає до -3..-7 градусів. Найхолодніша ніч очікується у Львівській області.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
В Україні хочуть примусово вилучати ділянки для будівництва доріг: у чому сенс закону
Полякова в кардинально новому образі з'явилася за ручку з екс-кавалером Огневич: "Не перший рік живу..."
"Сказали пити парацетамол і сидіти вдома": трагедія сталася з пароділлю в Одесі
У Сніговій Королеві на "Масці" дізналися відому співачку: "Це точно Кароль"
Відзначимо, що вже в четвер на Україну обрушиться мокрий сніг. Опади зайдуть із західних областей і продовжать атакувати всі регіони.
Нагадаємо, що в Україну нагрянуть дощі та морози: синоптики назвали області, які постраждають.
Як повідомляла Politeka, українців попередили про різку зміну погоди: "буде ожеледь...".
Також Politeka писала, що найпотужніші снігопади обрушаться на Україну.