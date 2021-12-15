Украине придется возвращать привлеченные у иностранных инвесторов средства в виде «зеленых» еврооблигаций из-за нарушения условий их использования.

Сообщается, что 14.12.2021 английская юридическая фирма Seladore Legal в интересах ДТЭК ВИЭ направила в Министерство финансов Украины письмо, в котором сообщила о нарушениях, допущенных должностными лицами Укрэнерго и Гарантированного покупателя.

Само Министерство финансов в соответствии с постановлением КМУ № 1049 от 11.10.2021 подписало от имени Украины государственную гарантию по заимствованиям Укрэнерго. Поэтому в письме говорится о том, что английские юристы выясняют, являются ли действия по необеспечению целевого использования средств, полученных от продажи еврооблигаций, основанием для предъявления иностранными инвесторами требований к Укрэнерго и государству Украина о досрочном возврате стоимости облигаций и начисленных процентов.

По мнению английских юристов, Укрэнерго совместно с гарантированным покупателем и, возможно, другими лицами совершило незаконный сговор с целью нанести ущерб интересам ДТЭК ВИЭ, нарушая английское и украинское законодательство, фундаментальные основы верховенства права и надлежащего управления.

Юристы фирмы Seladore Legal также обращают внимание на то, что полное и дискриминацию погашения задолженности перед производителями ВИЭ находится в фокусе внимания МВФ в соответствии с программой Stand-By, утвержденную в июне 2020 года, первый просмотр которой состоялся в конце ноября этого года. При этом ДТЭК ВИЭ уже сообщил МВФ и ЕБРР о грубом нарушении его прав.

Поэтому ДТЭК ВИЭ просит Министерство финансов принять любые меры для расследования ситуации и обеспечения полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями зеленой энергии, включая ДТЭК ВИЭ.

Как известно, 15.11.2021 ГП «Гарантированный покупатель» осуществило частичное погашение задолженности за электроэнергию из возобновляемых источников перед всеми производителями, кроме 7 компаний, входящих в ДТЭК ВИЭ. Деньги на погашение задолженности были получены в результате выпуска Чао «НЭК «Укрэнерго» «зеленых» еврооблигаций.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.