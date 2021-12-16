Гороскоп на 2022 год говорит о том, что Черный Тигр принесет много неприятных сюрпризов и проблем представителям трех зодиакальных созвездий.

Об этом сообщает портал Nashemisto. В новом году могут быть проблемы с финансами. Ожидается много расходов, а вот возможностей заработать будет мало.

Телец

Астрологи обещают Тельцам финансовые задержки и трудности в рабочем процессе. Преодолеть это поможет крепкое здоровье и оптимистический настрой. За весенний период вам стоит накопить деньги — летом появится вариант для выгодного вложения.

Близнецы

Финансовый крах ждет Близнецов в том случае, если вы не перестанете тратить деньги впустую. Летом вы можете потерять стабильный источник дохода, поэтому всегда имейте в запасе план Б. Удержаться на плаву и приумножить доходы поможет ваша максимальная активность.

Козерог

Финансовые трудности могут подстерегать Козерога с начала года. Остерегайтесь азартных игр, споров и невыгодных вложений. Не рискуйте, иначе могут быть неприятные финансовые потери. Для вас - наступает идеальное время, чтобы пересмотреть расходы и выяснить, на что уходят деньги.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака будут купаться в удаче и везении в 2022 году.

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