Ручным вмешательством в процесс выплаты долгов в секторе возобновляемой энергетики власти ухудшают отношения с иностранными и национальными инвесторами.

Об этом написал Андрей Гмырин, доцент Государственного налогового университета, напомнив, что компания ДТЭК ВИЭ, сообщала о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг ее эмитента с уровня "B-" до "CCC+".

В компании отметили, что на решение агентства повлияли действия должностных лиц госкомпаний, которые привели к непогашения исторической задолженности перед ДТЭК ВИЭ за выработанную "зеленую" электроэнергию". Этот пример-иллюстрация сложных отношений украинского государства и инвесторов, которые работают в сфере "зеленой" энергетики», - сказал Гмырин.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", по состоянию на 11 октября 2021 года задолженность перед генерирующими компаниями составляла 25,1 млрд грн.

И только 15 ноября ГП смогло вернуть 16,3 млрд грн долгов части игроков рынка, правда, кроме ДТЭК ВИЭ.

"Очень четкий сигнал для потенциальных инвесторов. И это на фоне того, что проекты в сфере ВИЭ уже обеспечили создание более 30 тысяч рабочих мест, модернизацию энергетической инфраструктуры, увеличение поступлений в местные бюджеты и государственную казну», - сказал эксперт.

Он добавил, что в свое время изменения в законодательство, регулирующее "зеленую" энергетику, вызвали чуть ли не инвестиционный бум в этой области.

"Казалось бы, кейс возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должен был стать самым успешным среди всех энергетических решений государства, однако за короткое время он превратился в провал», - подчеркнул эсперт.

Как сообщалось, в ноябре НЭК «Укрэнерго» за счет размещения целевых «зеленых» еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально уведомило руководство "Гарпока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства ГарПоку является прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.