По прогнозам синоптиков, некоторые области в Украине накроют снега. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Ventusky.
Так, снег пойдет при температуре от -10 до -12 градусов на Западной Украине в 23.00 31 декабря. Осадки выпадут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях.
Высота снежного покрова будет достигать 40 сантиметров.
Небольшие осадки прогнозируются в Черниговской области.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Заплаканная Репяхова заговорила о разрыве с Павликом и намекнула на причину: "Я в этой войне одна"
Центр Киева утопает в черном дыму из-за серьезного пожара: кадры с места ЧП
Эллерт после расставания с Мишиной показал, как готовится к новогодним праздникам: "Что дарить будете?"
"Не пытайтесь": Мартыновская при всех осадила самоуверенную участницу "Мастер Шеф"
1 января ожидается похожая температура в части Киевской области, средняя температура воздуха днем по Украине будет колебаться от -1 до -3 градусов, но в Карпатах синоптики обещают до -5.
Отметим, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее говорил, что на Новый год и Рождество в Украину придут морозы до -30 градусов. Однако такое похолодание будет недолгим.
Сам декабрь будет сравнительно теплым, без критических проявлений.
Другие синоптики отмечают, что в первом месяце зимы ночью температуры станут опускаться до минусовых значений, а днем снова повышаться.
Напомним, резкое ухудшение погоды в Украине, спасатели срочно предупредили об угрозе
Также Politeka писала, черный снег напугал украинцев, люди публикуют фото
Как Politeka сообщала, дожди ненадолго отступят, на смену придут заморозки и снег