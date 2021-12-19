Новій год жители некоторых областей встретят со снегом - такой прогноз дают синоптики - раскрыто, кому повезет в праздник 31 декабря и 1 января.

По прогнозам синоптиков, некоторые области в Украине накроют снега. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Ventusky.

Так, снег пойдет при температуре от -10 до -12 градусов на Западной Украине в 23.00 31 декабря. Осадки выпадут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях.

Высота снежного покрова будет достигать 40 сантиметров.

Небольшие осадки прогнозируются в Черниговской области.

1 января ожидается похожая температура в части Киевской области, средняя температура воздуха днем по Украине будет колебаться от -1 до -3 градусов, но в Карпатах синоптики обещают до -5.

Отметим, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее говорил, что на Новый год и Рождество в Украину придут морозы до -30 градусов. Однако такое похолодание будет недолгим.

Сам декабрь будет сравнительно теплым, без критических проявлений.

Другие синоптики отмечают, что в первом месяце зимы ночью температуры станут опускаться до минусовых значений, а днем снова повышаться.

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