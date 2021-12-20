21 декабря, в 17:59 по киевскому времени произойдет зимнее солнцестояние в 2021 году - считается, что в этот момент можно привлечь позитивную энергию в свою жизнь.

Об этом сообщает Styler. День зимнего солнцестояния – это самый короткий день в году и, соответственно – самая длинная ночь. Но после него световой день постепенно прибавляется, а темные часы, наоборот, идут на убыль.

В честь праздника было принято печь ритуальные новогодние пироги - караваи, которые по форме своей также напоминали солнце. Молодежь гуляла и развлекалась, также было принято дарить подарки, вдоволь есть, петь песни и просить у высших сил исполнения желаний в будущем году.

Если вы хотите избавиться от какого-то негатива или плохих эмоций, которые мешают вам развиваться, 21 декабря напишите все это на листке и порвите бумагу в мелкие клочки. Затем выйдите на улицу, встаньте спиной к ветру, и пустите обрывки плохого по ветру.

Верующим людям особенно полезно провести время в молитвах – они будут обладать большой силой. Также хорошо пройдут медитации.

Полезно в День зимнего солнцестояния провести ритуал с огнем и посвятить его солнцу. Зажгите свечу, камин, печь, костер или бенгальские огни. Загадайте желание, подумайте о приятном и понаблюдайте за пламенем. Можно произнести слова заговора: "Огонь горит – семью от бед хранит, пламя играет – зло прогоняет".

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

В этот день стоит быть щедрым и не жадничать – так как этот день может заложить фундамент на многие месяцы вперед.

Не стоит выяснять отношения в этом день, идти на конфликты и ругаться – все ссоры грозят затянуться надолго, а недопонимание может разрушить важное.

В этот день не стоит давать в долг и брать в долг.

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