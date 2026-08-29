Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 30 серпня по 5 вересня показує стрімкий перепад температур: від +27° на початку тижня до +20° у вихідні, а в середу та суботу синоптики прогнозують опади.

прогноз погоди на попередній тиждень у Харківській області вже попереджав про похолодання з дощами, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію. Синоптики Гідрометцентру повідомляють, що харків'яни відчують стрімкий перепад температур: від +27° на початку тижня до +20° у вихідні, а також можливі опади у середу та суботу.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня у Харківській області коливатимуться від +20° до +27°.

У неділю, 30 серпня, повітря прогріється до +26°, а вночі охолодиться до +14°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 31 серпня, температура вдень залишиться на позначці +26°, вночі — +14°. Хмарність очікується з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 1 вересня, стовпчики термометрів досягнуть максимуму тижня — +27° вдень, вночі — +14°. Небо буде малохмарним, опадів не передбачається.

У середу, 2 вересня, вдень утримається +26°, вночі — +16°. Хмарність малохмарна, але синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 3 вересня, повітря прогріється до +25°, вночі — до +15°. Очікується хмарно з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 4 вересня, денна температура опуститься до +23°, нічна підвищиться до +17°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 5 вересня, стовпчики термометрів опустяться до мінімуму тижня — +20° вдень, вночі — +15°. Небо малохмарне, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 1 вересня, з температурою +27°, а найпрохолоднішим — субота, 5 вересня, коли повітря прогріється лише до +20°. Перепад температур за тиждень становитиме 7°. Опади прогнозують у середу, 2 вересня, та в суботу, 5 вересня.

Через стрімкий перепад температур синоптики радять харків'янам одягатися за принципом «капусти» — теплий одяг знадобиться ближче до вихідних, особливо людям похилого віку. У дні з можливими опадами, 2 та 5 вересня, варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі, а в теплі дні на початку тижня — планувати справи на ранок чи вечір і не забувати про воду.

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