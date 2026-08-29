Подорожчання продуктів у Полтавській області за останній місяць найсильніше зачепило м'ясний відділ супермаркетів. За даними індексу споживчих цін Мінфіну, курятина «Наша ряба» (гомілка) подорожчала в середньому зі 124,11 до 142 гривень за кілограм.

Станом на 28 серпня 2026 року середня ціна кілограма курячої гомілки становить 142 гривні. У мережі Metro цей продукт продають по 142 гривні. Для порівняння: середньомісячна ціна в липні була 124,11 гривні — 121,42 гривні в Auchan та 126,80 гривні в Metro.

Подорожчання м'яса не було рівномірним. Наприкінці липня кілограм гомілки коштував близько 116 гривень, у середині серпня цінник підскочив до 144,55 гривні, а 23–24 серпня тимчасово впав до 102,25 гривні. Після цього ціна знову повернулася до 142 гривень за кілограм.

Подорожчання продуктів у Полтавській області

Натомість яблука українські, на відміну від м'яса, за місяць подешевшали. Середня ціна кілограма яблук 28 серпня становить 48,13 гривні проти 53,29 гривні в липні. Розкид у магазинах помітний: 39,99 гривні в Novus, 49,90 — в Auchan і 54,50 гривні в Megamarket.

Найдешевшими яблука були в середині серпня — 46,50 гривні за кілограм. Після цього цінник трохи підріс, однак загалом за місяць фрукт втратив у ціні близько 5 гривень.

Дані про ціни Мінфін оновлює щодня на основі моніторингу мереж Auchan, Metro, Novus та Megamarket, які працюють і в Полтавській області. Тому середні по країні цифри можна орієнтовно переносити на полиці місцевих супермаркетів.

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