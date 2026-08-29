Подорожчання продуктів у Полтавській області найпомітніше вдарило по гаманцях любителів м'яса: курятина за місяць подорожчала в середньому зі 124,11 до 142 гривень за кілограм, тоді як яблука подешевшали до 48,13 гривні.

Подорожчання продуктів у Полтавській області за останній місяць найсильніше зачепило м'ясний відділ супермаркетів. За даними індексу споживчих цін Мінфіну, курятина «Наша ряба» (гомілка) подорожчала в середньому зі 124,11 до 142 гривень за кілограм.

Станом на 28 серпня 2026 року середня ціна кілограма курячої гомілки становить 142 гривні. У мережі Metro цей продукт продають по 142 гривні. Для порівняння: середньомісячна ціна в липні була 124,11 гривні — 121,42 гривні в Auchan та 126,80 гривні в Metro.

Подорожчання м'яса не було рівномірним. Наприкінці липня кілограм гомілки коштував близько 116 гривень, у середині серпня цінник підскочив до 144,55 гривні, а 23–24 серпня тимчасово впав до 102,25 гривні. Після цього ціна знову повернулася до 142 гривень за кілограм.

Натомість яблука українські, на відміну від м'яса, за місяць подешевшали. Середня ціна кілограма яблук 28 серпня становить 48,13 гривні проти 53,29 гривні в липні. Розкид у магазинах помітний: 39,99 гривні в Novus, 49,90 — в Auchan і 54,50 гривні в Megamarket.

Найдешевшими яблука були в середині серпня — 46,50 гривні за кілограм. Після цього цінник трохи підріс, однак загалом за місяць фрукт втратив у ціні близько 5 гривень.

Дані про ціни Мінфін оновлює щодня на основі моніторингу мереж Auchan, Metro, Novus та Megamarket, які працюють і в Полтавській області. Тому середні по країні цифри можна орієнтовно переносити на полиці місцевих супермаркетів.

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