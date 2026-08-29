Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 30 серпня по 5 вересня показує, що синоптики очікують два дощові дні, а максимальна температура повітря підніметься до +26°.

оприлюднений раніше прогноз погоди для Одеської області попереджав про дощі наприкінці серпня, а новий тиждень із 30 серпня по 5 вересня принесе синоптикам менш дощову, але мінливу погоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня триматимуться в межах від +23° до +26°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +19…+21°.

У неділю, 30 серпня, в Одеській області очікується мінлива хмарність, вдень повітря прогріється до +25°, а вночі охолоне до +21°, опадів не прогнозують.

У понеділок, 31 серпня, небо буде малохмарним, стовпчики термометрів вдень покажуть +24°, вночі — +19°, без опадів.

У вівторок, 1 вересня, погода залишиться малохмарною: вдень +24°, вночі +19°, дощу не передбачається.

У середу, 2 вересня, хмарність малохмарна, температура вдень утримається на позначці +24°, вночі опуститься до +19°, синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 3 вересня, очікується хмарно з проясненнями, повітря вдень прогріється до +26° — це буде найтепліший день тижня, вночі — +20°, без опадів.

У п’ятницю, 4 вересня, хмарність малохмарна, вдень температура опуститься до +23° — найнижчої денної позначки за тиждень, вночі — +21°, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 5 вересня, хмарність мінлива, вдень +25°, вночі +19°, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 3 вересня, з денною температурою +26°, а найпрохолодніше вдень буде у п’ятницю, 4 вересня, коли термометри покажуть +23°. Перепад денних температур за тиждень становитиме лише 3°, тож різких змін погоди не очікується. Опади синоптики прогнозують двічі — у середу, 2 вересня, та в п’ятницю, 4 вересня.

У дні з можливими опадами — середу, 2 вересня, та п’ятницю, 4 вересня — одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом, оскільки дорожнє покриття може стати слизьким. В інші дні тижня, коли повітря прогріватиметься до +24…+26°, комфортно проводити час на свіжому повітрі, проте не варто забувати про питний режим удень.

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