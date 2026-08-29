Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 30 серпня по 5 вересня показує, що найтеплішим днем стане середа, 2 вересня, з температурою +28°, а наприкінці тижня, у п'ятницю та суботу, можливі опади й похолодання до +23°.

Як стало відомо з прогнозу погоди на межі серпня та вересня, синоптики вже попереджали про похолодання в Дніпропетровській області, а новий тиждень принесе дніпропетровцям чергові зміни: тепло поступиться дощам.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, тиждень з 30 серпня по 5 вересня в Дніпропетровській області пройде з денними температурами від +23° до +28°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +15…+18°.

У неділю, 30 серпня, у Дніпропетровській області очікується +27° вдень і +15° вночі, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 31 серпня, повітря прогріється до +26° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +15°, хмарність — з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 1 вересня, дніпропетровців очікує +27° вдень і +15° вночі, небо буде малохмарним, дощу не буде.

У середу, 2 вересня, температура утримається на позначці +28° вдень — це найтепліший день тижня, вночі — +15°, малохмарно, без опадів.

У четвер, 3 вересня, вдень +26°, вночі трохи тепліше — +17°, хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 4 вересня, повітря прогріється лише до +25° вдень, вночі +18°, небо хмарне з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 5 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +23° вдень — це найпрохолодніший день тижня, вночі +16°, малохмарно, також можливі опади.

Отже, найтепліше в Дніпропетровській області буде у середу, 2 вересня, коли повітря прогріється до +28°, а найпрохолодніше — у суботу, 5 вересня, з максимумом +23°. Перепад температур за тиждень становить 5°, а опади синоптики прогнозують у п'ятницю та суботу, 4 та 5 вересня.

Оскільки денні температури більшу частину тижня триматимуться на позначці +28°, дніпропетровцям варто пити більше води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця. У п'ятницю та суботу, коли можливі опади, стане в пригоді парасоля, а водіям слід бути обережнішими на дорозі.

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