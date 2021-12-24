Средства, которые украинцы получат по президентской программе об "экономическом паспорте" через 18 лет, могут обесцениться из-за инфляции, нет смысла их экономить.

Об этом заявил экономист Александр Охрименко.

"На сегодняшний момент так-открыли счет, перечислили гривны, инвестировали в государственные ценные бумаги или в депозиты крупных банков. Да, это действительно риск минимальный. Но это гривна. Через 18 лет курс гривны к доллару может быть 50? Может. Может быть 100? Может. На сегодняшний момент никто не сможет четко сказать, что курс гривны будет 20 или 30 грн/$. Есть такой риск, что перечислили деньги, сэкономили, потом с 18 лет человек приходит, получает, например 400 тыс. грн. А эти 400 тыс. как сейчас 4 тыс. грн.», - пояснил Охрименко.

Экономист подчеркнул: накапливать средства в гривне очень рискованно, через 18 лет они могут существенно обесцениться. И тогда задекларированная программой «экономический паспорт» цель - помочь молодежи финансово - не будет выполнена.

"Сейчас 400 тыс. грн. – это хоть какие-то деньги. Но может так случиться, что через 18 лет даже 1 млн грн уже будет считаться совсем небольшими деньгами», - сказал Охрименко.

По его мнению, защитой от риска может быть конвертация в валюту хотя бы половины средств, которые будут накапливаться на счетах.

"Если 50%, как минимум конвертировать в доллары и купить государственные ценные бумаги по курсу на данный момент. Тогда даже через 18 лет, если курс пойдет вверх, можно будет продать эти облигации и тогда действительно будет какой-то прок. Если не будет этих валютных инвестиций - очень большой риск», - подытожил Охрименко.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин заявил, что реализация президентской инициативы об экономическом паспорте украинца приведет к недофинансированию пенсий и социальных выплат. В свою очередь инвестиционный аналитик Сергей Фурса отметил: реализация такой программы в условиях дефицита бюджета приведет к наращиванию государственного долга, окончательной разбалансировке бюджета и кризиса платежей.