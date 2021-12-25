Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на субботу, 25 декабря, когда миллионы людей будут праздновать католическое Рождество. В Украине этот день будет достаточно теплый по сравнению с предыдущей неделей, когда температура опускалась до 10-15 градусов мороза.
Теплее всего будет в южных областях, где температура резко поднимется до 7-9 градусов. При этом на Юге будет солнечно и сухо.
В западных областях ожидается снег, местами мокрый снег, переходящий в дождь. Температура поднимется до 0-2 градусов.
В центральных областях будет 1-3 градуса и мокрый снег, а вот на Востоке задержится минусовая температура в районе -1 градусов. В восточных областях в субботу тоже ожидается снег. Исключением станет Запорожская область, где будет сухо, а столбики термометра прогреются до 2-4 градусов.
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