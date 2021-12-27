Гороскоп от астрологов сулит нескольким представителям зодиакального круга невероятное везение и успех с первых недель 2022 года.

Об этом сообщает портал MK. Большие жизненные перемены кого-то ждут в личной жизни, кого-то в финансовой, кому-то больше повезет в карьере, а кому-то захочется кардинально изменить внешность.

Овен

Овнам новый год принесет неожиданные сюрпризы и подарки. Кроме того, это удачный период для того, чтобы выиграть в каком-нибудь розыгрыше. Смелее пробуйте свои силы. При этом астрологи советуют представителям этого знака уделять внимания саморазвитию и повышать квалификацию для легкого решения задач.

Раки

2022 год для них будет удачным для осуществления торговых операций. Также они могут отправляться в поездки, не опасаясь никаких неприятностей по дороге. В начале года от представителей этого знака потребуется гибкость, сосредоточенность, уверенность в себе и настойчивость. Кроме того, родившимся под знаком Рака обещают приятные перемены в романтической сфере.

Дева

Новый год сулит много крутых поворотов судьбы, но благодаря расчетливости и продуманности, вам удастся достичь впечатляющих успехов как в карьере, так и в личной жизни. Астрологи уверены, что удача будет сопутствовать Девам, если они не будут лениться. Это касается всех сфер их жизни – бизнеса, личной жизни и даже хобби.

Напомним, что на три знака Зодиака свалятся неожиданные перемены в январе.

Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака улыбнется финансовая удача в 2022 году.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака ждет череда проблем: кому 2022 год сулит трудности и невзгоды.