Самые атмосферные, домашние, романтичные фильмы про Рождество, которые можно посмотреть в 2022 году.

Politeka.net предлагает глянуть лучшие фильмы про Рождество 2022, посмотрев которые вы сразу почувствуете атмосферу рождественского чуда и волшебства. Мы собрали топ-5 фильмов для тех, кто устал от приключений Кевина МакКаллистера из "Один дома".

Реальная любовь

В ролях: Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Лора Линни, Томас Сэнгстер, Лиам Нисон, Колин Фёрт, Билл Найи, Мартин Фримен.

Девять интересных историй, которые происходят накануне Рождества с совершенно разными людьми, но все они очень тесно переплетены между собой. Развязка каждой наступит в рождественскую ночь, когда покажется, что любовь может быть повсюду, даже там, где ты ее совсем не ждешь.

Принц на рождество

В ролях: Роуз МакИвер, Бен Лэмб, Том Найт, Сара Дуглас, Дэниел Баттерс, Элис Кридж и Тахира Шариф.

Если вы когда-либо предавались своей королевской фантазии в духе принца Гарри / Меган Маркл, то это для вас. Для молодой амбициозной журналистки Рождество приходит раньше времени. Ее отправляют за границу, чтобы раздобыть материал на принца, которому прочат трон короля.

Рождество на двоих

В ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон

Кейт работает в рождественском магазине, злоупотребляет алкоголем, не имеет постоянного дома и страдает от одиночества. Все меняется после встречи с Томом, который кажется ей мужчиной мечты...



Полярный экспресс

Накануне Рождества, давно потерявший веру в Санта-Клауса мальчик, отправляется в путешествие на Северный Полюс на поезде «Полярный экспресс». Сесть в поезд было одновременно странно, страшно и любопытно. В экспрессе его ждет множество увлекательных приключений по дороге в гости к Санте.

Щелкунчик и четыре королевства

В ролях: Кира Найтли, Маккензи Фой, Эухенио Дербес, Мэтью Макфадьен, Ричард Э. Грант, Мисти Коупленд, Хелен Миррен и Морган Фриман



Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

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