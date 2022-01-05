Об этом "Укринформу" заявил адвокат истца Сергей Вольфовский. Оказалось, что иск подала жительница Израиля, которая подозревает, что ее яйцеклетки украли.

Адвокат подчеркивает, что разрешения на использование ее яйцеклеток никто никому не предоставлял.

"Моя клиентка в начале 2021 года просматривала программу о ребенке старейшей матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочерью и другими родственниками. Кроме этого, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе", — отметил Вольфовский.

Поэтому у женщины возникли подозрения, что ее яйцеклетки, сданные на хранение, использовали без ее разрешения и вообще без ведома.

Женщина будет требовать в суде проведения ДНК-экспертизы. Если она будет отрицательной, то свой иск она отзовет. В противном случае судебный процесс продолжится. Заседание по делу назначено на 12 января, но не исключен его перенос.

Стоит отметить, что Валентина Подвербная стала самой пожилой матерью в Украине, родив в 2011 году в возрасте 66 лет ребенка.

Напомним, 91-летний дедушка пошел в университет ради диплома магистра.

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