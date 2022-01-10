Погода в Україні трохи устаканиться, але нічні заморозки і мокрий сніг продовжать атакувати країну з двох сторін – температурний режим буде сильно відрізнятися в залежності від регіону.

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі опублікували свіжий прогноз на понеділок, 10 січня. Новий тиждень розпочнеться в Україні досить спокійно. У більшості регіонів переважатиме суха морозна погода, але в деяких областях буде досить холодно.

Сильні нічні заморозки очікуються в західних областях. Вдень там буде -1..-3 градусів, а вночі температура опуститься до -4..-6 градусів. Найхолодніше буде в Закарпатській області, де вночі вдарять морози до -10 градусів.

У центральних областях очікується невеликий мінус і невеликі опади, а на сході температура підніметься вище нуля. У Донецькій, Луганській та Харківській областях очікується мокрий сніг.

У південних регіонах в понеділок буде 3-5 градусів. Дощів не буде, як і снігу.

Нагадаємо, що в Україну увірвуться морози і сніг, синоптики розповіли, до чого готуватися: "до -13...".

Як повідомляла Politeka, мокрий сніг увірветься в Україну після свят: що відомо.

Також Politeka писала, що погода покаже українцям свої капризи, де похолодає до -10.