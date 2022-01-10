Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі опублікували свіжий прогноз на понеділок, 10 січня. Новий тиждень розпочнеться в Україні досить спокійно. У більшості регіонів переважатиме суха морозна погода, але в деяких областях буде досить холодно.
Сильні нічні заморозки очікуються в західних областях. Вдень там буде -1..-3 градусів, а вночі температура опуститься до -4..-6 градусів. Найхолодніше буде в Закарпатській області, де вночі вдарять морози до -10 градусів.
У центральних областях очікується невеликий мінус і невеликі опади, а на сході температура підніметься вище нуля. У Донецькій, Луганській та Харківській областях очікується мокрий сніг.
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У південних регіонах в понеділок буде 3-5 градусів. Дощів не буде, як і снігу.
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