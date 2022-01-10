Погода в Україні різко зміниться на початку тижня - після короткочасного потепління варто підготуватися до морозів.

Згідно даними Укргідрометцентру, у вівторок, 11 січня, в Україну прийде справжня зима з морозом до -7 градусів і снігопадами в декількох областях.

Так, найхолодніше буде на Заході, Півночі і в Центрі. Стовпчики термометрів опустяться вночі до 5-7 зі знаком мінус, вдень покажуть -2...-4. Без істотних опадів, вітер північний 7-12 метрів на секунду.

Традиційно, найтепліше буде на Півдні. Температура повітря вночі може опуститися до -4, вдень від -1 до +2. У Криму до чотирьох тепла. Опадів також не передбачається, вітер північний 7-12 метрів на секунду.

На Сході обіцяють мокрий сніг (випаде в Харківській, Донецькій і Луганській областях) і температуру від -1 до +1. Вітер північний 7-12 метрів на секунду.

У Києві у вівторок, 11 січня, вночі вдарить мороз до -7, вдень стовпчики термометрів покажуть -2...-4 градуси. Без істотних опадів.

Якщо вірити народним прикметам, то тепла погода в цей день пророкує ранню і теплу весну. Заметіль обіцяє похмурий липень. Дме північний вітер і небо без хмар – настануть холоди. Низько пливуть хмари - в холодну погоду.

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